Iraq: ministro Esteri Hussein a "Cnn", ad Erbil non operava alcun centro del Mossad

- Erbil non ospitava alcun centro affiliato all'agenzia di intelligence israeliana Mossad. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell'Iraq, Fuad Hussein, nel corso di una intervista concessa all'emittente "Cnn" a margine dell'annuale incontro del Forum economico mondiale (Wef) in corso a Davos. Il ministro ha smentito le autorità iraniane, che sostengono di aver sferrato un attacco missilistico contro la città nel Kurdistan iracheno proprio per colpire obiettivi terroristici e vicini ai servizi segreti israeliani, in risposta all'attentato subito all'inizio di questo mese dalla Repubblica Islamica. L'Iran "ha attaccato Erbil e ha attaccato aree civili all'interno della città. Hanno attaccato case e ucciso quattro persone, ne hanno ferite sei. Sono tutti curdi iracheni", ha affermato il ministro degli Esteri, confermando l'intenzione di Baghdad di appellarsi al Consiglio di sicurezza Onu in risposta all'attacco. (segue) (Was)