Iraq: ministro Esteri Hussein a "Cnn", ad Erbil non operava alcun centro del Mossad (2)

- Hussein ha commentato anche il raid sferrato da un drone Usa a Baghdad all'inizio di questo mese, che avrebbe portato alla morte del leader di una milizia filoiraniana accusata di attacchi contro le forze statunitensi nel Paese. Il ministro ha detto che Baghdad non intende diventare il teatro di un allargamento della crisi innescata nella regione dalla guerra nella Striscia di Gaza: "L'Iraq paga sempre il prezzo delle tensioni tra Stati Uniti e Iran", ha affermato Hussein, "e ora la tensione sta aumentando anche tra Israele e Iran. Gli iraniani non vogliono o non possono attaccare Israele, e allora cercano vittime attorno a loro. Per questo hanno attaccato Erbil", ha detto il ministro degli Esteri, ribadendo che il Paese considera gli attacchi sferrati da Tehran "una violazione del diritto internazionale". (Was)