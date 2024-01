Usa: presidenziali, per DeSantis Haley non è in grado di conquistare gli elettori conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida RonDesantis ha dichiarato che la sua diretta avversaria alle primarie presidenziali del Partito repubblicano Usa, l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley, non è in grado di conquistare il consenso del "fulcro dell'elettorato repubblicano" e dei "conservatori". DeSantis, che ha superato di poco Haley ai caucus che si sono tenuti lunedì nello Stato dell'Iowa, piazzandosi secondo per consensi alle spalle dell'ex presidente Donald Trump, ha accusato la sua avversaria di essersi affidata a elettori democratici che hanno cambiato la loro affiliazione politica il giorno del voto in Iowa solo, per sostenerne la candidatura in funzione anti-conservatrice: "Si affidava al sostegno di molti di questi democratici che hanno cambiato registrazione il giorno dei caucus. E la cosa singolare è che in Florida io ho conquistato molti più democratici di quanto i precedenti governatori siano stati in grado di fare", ha detto DeSantis nel corso di un evento organizzato dall'emittente televisiva "Cnn". Il governatore della Florida ha anche rinfacciato a Haley le dichiarazioni formulate prima del voto, quando l'ex ambasciatrice, in vantaggio su DeSantis nei sondaggi, aveva affermato che il voto in Iowa avrebbe reso le primarie repubblicane una "corsa a due" tra lei e Trump. "Indovinate un po' cos'è successo? Anche se ha speso il 100 per cento del suo denaro attaccando me, e lo zero per cento ad attaccare Donald Trump, io mi sono piazzato secondo, non lei". (Was)