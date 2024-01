Corea del Nord: Kim ispeziona cloni di droni militari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ispezionato nuovi sistemi militari sviluppati dall'industria bellica nordcoreana, inclusi nuovi droni d'attacco e sorveglianza elettronica estremamente simili ad apparecchi in dotazione alle forze armate statunitensi. Le immagini del leader nordcoreano a fianco dei nuovi velivoli senza pilota, risalenti alla fine di dicembre, sono state diffuse dall'emittente televisiva di Stato "Kctv". Kim appare impegnato a testare personalmente anche un nuovo modello di fucile di precisione, e alla guida di un nuovo veicolo corazzato per la fanteria in una ignota località del Paese. A sorprendere maggiormente, però, sono le immagini che ritraggono prototipi di velivoli senza pilota assai simili ai droni Predator e Global Hawk statunitensi: tali prototipi avevano fatto la loro prima comparsa all'interno di una mostra statica allestita lo scorso anno, in occasione della visita a Pyongyang del ministro della Difesa russo Sergej Shoigu. In quell'occasione, fonti d'intelligence menzionate dai media Usa avevano ipotizzato che i droni siano stati sviluppati partendo da informazioni cedute alla Corea del Nord dall'Iran, che in passato si è appropriata di resti dei droni statunitensi originali. (segue) (Git)