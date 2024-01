Thailandia: al via controlli dei passaporti per l'imbarco sui voli interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità thailandesi hanno iniziato a richiedere l'esibizione del passaporto ai cittadini stranieri che intendono imbarcarsi su voli nazionali. Lo ha confermato l'Autorità dell'aviazione civile della Thailandia, secondo cui d'ora in avanti un passeggero straniero potrà imbarcarsi su un volo interno solo esibendo un passaporto originale con il nome del titolare corrispondente a quello della carta d'imbarco. In caso di smarrimento del passaporto sarà possibile imbarcarsi con un passaporto temporaneo, o con una carta d'identità non thailandese o una patente di guida rilasciata dal governo thailandese. Tramite i nuovi requisiti, le autorità thailandesi puntano a prevenire il superamento illegale del periodo di permanenza da parte dei cittadini stranieri. La Thailandia prevede fino a 35 milioni di arrivi di turisti stranieri quest'anno, pari al 90 per cento del livello del 2019. I voli nazionali hanno attratto circa 280 milioni di passeggeri, inclusi i cittadini thailandesi, tra gennaio e novembre del 2023, e il traffico è tornato ai livelli precedenti la pandemia. Bangkok prevede un ulteriore aumento dei flussi turistici il prossimo anno, ma il numero di persone che superano il periodo di validità dei loro visti è diventato un problema, soprattutto nelle zone turistiche. (Fim)