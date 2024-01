Usa: procuratori contro Hunter Biden, resti di cocaina su fondina della sua pistola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I procuratori federali hanno sollecitato un giudice di Los Angeles a respingere la richiesta dei legali di Hunte Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, di archiviare le accuse a suo carico per possesso illegale di un'arma da fuoco. Lo riferisce "Politico", secondo cui durante un'udienza processuale tenutasi ieri, i procuratori hanno rivelato che lo scorso anno gli investigatori dell'Fbi hanno rinvenuto tracce di cocaina sulla fondina utilizzata dal figlio del presidente per riporre la pistola oggetto del contenzioso. "La forza delle prove a suo carico è schiacciante", hanno dichiarato i procuratori, menzionando anche "dichiarazioni compromettenti" in merito all'abuso di sostanze stupefacenti contenute nel libro di memorie pubblicato dal figlio del presidente nel 2021. I procuratori hanno aggiunto che una "polvere bianca" è stata rinvenuta sulla fondina in cui Hunter Biden era solito riporre la sua arma. Hunter Biden si è dichiarato non colpevole di aver mentito in merito al suo abuso di sostanze stupefacenti nel 2018, compilando i documenti necessari all'acquisto di un'arma da fuoco. Il figlio del presidente ha ammesso trascorsi con la cocaina, ma i suoi legali affermano che le sue azioni non costituiscano una violazione della legge. Nei giorni scorsi Hunter Biden si è dichiarato innocente anche dei reati fiscali imputatigli dal distretto giudiziario centrale della California. (Was)