Ucraina: Forze armate, abbattuti 13 droni nella notte nel sud del Paese

- Le Forze armate russe hanno attaccato il territorio dell'Ucraina con droni kamikaze di tipo Shahed: le Forze di difesa del sud hanno distrutto 13 droni nemici in tre regioni. Lo riferisce il Raggruppamento meridionale delle Forze di difesa su Telegram. "Nella notte, il nemico ha attaccato le regioni meridionali con droni d'attacco di tipo Shahed-131 e 136. Le unità di difesa aerea hanno lavorato per quasi tre ore. Due droni sono stati distrutti nelle regioni di Mykolaiv e Kirovohrad", riportano le Forze di difesa. Gli attacchi si sono concentrati contro la città di Odessa: 11 droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla costa, la stragrande maggioranza è caduta in mare, ma i frammenti di diversi droni abbattuti e l’onda d’urto hanno danneggiato condomini, negozi e auto private nel quartiere Primorsky della città portuale ucraina. (Kiu)