Usa: elezioni 2024, Trump incassa il sostegno del senatore Ted Cruz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Ted Cruz del Texas ha annunciato nella serata di ieri il proprio sostegno alla candidatura di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, dopo la vittoria dell'ex presidente ai caucus in Iowa. "Sono orgoglioso di appoggiare la candidatura a presidente di DOnald J. Trump. Ora è il momento di unirci per cacciare Joe Biden e salvare il nostro Paese dall'agenda distruttiva dei Democratici", ha scritto il senatore su X (Twitter). Ad oggi la candidatura di Trump alle primarie del Partito repubblicano ha ottenuto il sostegno di 23 senatori. Cruz aveva già sostenuto Trump in occasione delle elezioni presidenziali del 2016 e del 2020. (Was)