Usa-Iraq: Washington offre rafforzamento legami di sicurezza dopo attacco iraniano

- Gli Stati Uniti sono pronti a rafforzare la cooperazione con l'Iraq nell'ambito della sicurezza, dopo l'attacco missilistico sferrato dall'Iran contro obiettivi a Erbil. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante l'incontro con il primo ministro iracheno Mohamed Shia al Sudani, a margine dell'annuale incontro del Forum economico mondiale a Davos, in Svizzera. Sullivan ha discusso con Sudani degli "sconsiderati attacchi missilistici" sferrati dall'Iran, secondo una nota diffusa dalla Casa Bianca. I due interlocutori "hanno discusso l'importanza di porre fine agli attacchi contro il personale statunitense in Iraq e Siria, e di impegnarsi a rafforzare la cooperazione di sicurezza nell'ambito di un partenariato di difesa a lungo termine e sostenibile", aggiunge la nota. (segue) (Was)