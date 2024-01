Usa-Iraq: Washington offre rafforzamento legami di sicurezza dopo attacco iraniano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell’Iraq a Teheran, Nassir Abdel Mohsen, è stato richiamato ieri per consultazioni in seguito all’attacco iraniano a Erbil, nel Kurdistan iracheno, che ha causato almeno quattro morti e 16 feriti. Lo ha riferito un comunicato del ministero degli Esteri iracheno. Baghdad ha condannato fermamente il lancio di missili balistici da parte dei Guardiani della rivoluzione islamica in Iran (pasdaran), affermando che si tratta di una “violazione della sovranità irachena”. Da parte sua, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha dichiarato che l’operazione è stata condotta “con l'obiettivo di difendere l'autonomia, la sovranità e la sicurezza dell'Iran”. (Was)