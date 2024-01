Asia meridionale: Oms, epatite B sotto controllo nelle Maldive e in Sri Lanka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maldive e Sri Lanka sono riuscite ad arginare il virus dell'epatite B, la cui propagazione è ora sotto controllo in entrambi i Paesi dell'Asia meridionale. Lo ha annunciato oggi l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a seguito di verifiche effettuate da un gruppo di esperti dell'organizzazione. In entrambi i Paesi la copertura vaccinale contro il virus è elevata e la prevalenza della malattia è bassa, come confermato da una serie di analisi sierologiche effettuate di recente. "Mi congratulo ed elogio le Maldive e lo Sri Lanka per il loro risultato, che dimostra ancora una volta gli sforzi compiuti da leader e funzionari, operatori del settore sanitario e dalle persone di quei Paesi verso la salute e il benessere delle comunità", ha commentato Poonam Khetrapal Singh, direttore generale dell'Oms per il Sud-est asiatico. (Inn)