Usa-Onu: Blinken incontra Guterres, focus su Gaza, Mar Rosso e Haiti

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a margine del Forum economico mondiale a Davos, in Svizzera. Il colloquio, riferisce una nota, si è incentrato sulla situazione nella Striscia di Gaza e sulla necessità di garantire assistenza umanitaria alla popolazione civile. In aggiunta, le parti hanno discusso le tensioni nel Mar Rosso, alla luce degli attacchi delle milizie yemenite filoiraniane Houthi contro le navi commerciali, e la crisi in corso ad Haiti. Il capo della diplomazia statunitense ha anche ringraziato Guterres per il lavoro che le Nazioni Unite stanno portando avanti nel quadro delle principali sfide globali. (Was)