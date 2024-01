Difesa: segretario Usa sente omologo ucraino, focus su situazione sul campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo ucraino, Rustem Umerov, con cui ha discusso la situazione sul campo nel quadro della guerra con la Russia. La telefonata, riferisce una nota del Pentagono, è stata organizzata in vista della prossima riunione virtuale del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, in programma per il 23 gennaio. Austin ha ribadito che gli Usa, insieme ad altri 50 tra alleati e partner internazionali, rimangono impegnati a sostenere Kiev. (Was)