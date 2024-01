Usa: Camera, sospese le accuse di oltraggio nei confronti di Hunter Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno sospeso temporaneamente le accuse di oltraggio al Congresso nei confronti di Hunter Biden, dopo che il figlio del presidente Usa ha accettato di partecipare ad una deposizione a porte chiuse davanti alla commissione Giustizia e al comitato per il monitoraggio, nel quadro delle indagini parlamentari in merito all’avvio di una procedura di impeachment nei confronti di Joe Biden. Il deputato repubblicano Tom Cole, presidente della commissione per la regolamentazione della Camera, ha annunciato che il voto che avrebbe dovuto tenersi martedì 16 gennaio non è più in programma. “Le commissioni sono impegnate nelle interlocuzioni con lo staff legale di Hunter Biden”, ha precisato, specificando che la sua commissione tornerà ad esaminare le accuse di oltraggio in base a come andranno le conversazioni tra i parlamentari e gli avvocati del figlio del presidente. (Was)