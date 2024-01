Auto: Daihatsu, nessuna indicazione in merito al riavvio della produzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dello scandalo, il ministero dei Trasporti del Giappone ha annunciato ieri di voler revocare le certificazioni necessarie alla produzione di tre veicoli di Daihatsu. Il ministro dei Trasporti giapponese, Tetsuo Sato, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che il dicastero da lui guidato ha già intrapreso le procedure necessarie a revocare i certificati per la produzione del veicolo commerciale leggero Gran Max e di due altri modelli della stessa categoria prodotti da Daihatsu per altri costruttori giapponesi: il Toyota TownAce e il Mazda Bongo. Il ministero dei Trasporti ha inoltre emesso un'ordinanza ai sensi della Legge sui veicoli da trasporto su strada, per imporre a Daihatsu una drastica riforma della sua struttura organizzativa. A seguito dello scoppio dello scandalo Daihatsu ha decretato un blocco totale delle spedizioni di automobili, che secondo stime del settore potrebbe costare all’azienda e al gruppo Toyota, che ne è proprietario, sino a 100 miliardi di yen (700 milioni di dollari). Lo scandalo è scoppiato dopo che una indagine interna in merito ai controlli di sicurezza ha riscontrato irregolarità in ben 64 modelli di veicoli prodotti dall'azienda, inclusi diversi venduti con marchio Toyota. (Git)