Francia: Macron, prezzi elettricità rimarranno più bassi di Italia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il prezzo dell'elettricità resterà più basso di quelli in Germania e in Francia. Lo ha detto il presidente dellaFrancia, Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa tenuta all'Eliseo. "Continueremo ad avere un prezzo dell'elettricità nettamente inferiore", ha detto il capo dello Stato. "Faremo una Francia ecologica più giusta", ha poi dichiarato Macron, evocando interventi nel settore agricolo e in quello dei trasporti. (Frp)