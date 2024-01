Acca Larentia: Procaccini (FdI), sinistra preferisce ristorante a dibattito in Parlamento, a Roma era commemorazione funebre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli antifascisti "da salotto è più importante" trovare posto al ristorante che al Parlamento europeo. Lo ha dichiarato Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia e copresidente del gruppo Ecr, nel corso del dibattito alla Plenaria di Strasburgo sulla rinascita dei neofascismi e i fatti di Acca Larentia. "Quest'aula vuota, disertata dagli stessi parlamentari che hanno voluto questo dibattito, spiega quanto sia più importante per gli antifascisti da salotto trovare posto al ristorante, piuttosto che tra i loro banchi qui, in Parlamento. D'altra parte, l'obiettivo delle sinistre era diffamare l'Italia e l'obiettivo è stato raggiunto", ha detto. "Dispiace che, come al solito, si presti a questa operazione così spregiudicata anche la sinistra italiana, ancora incapace di comprendere le ragioni del proprio fallimento politico ed elettorale", ha aggiunto. "Partiamo dal titolo di questo dibattito: La lotta contro la rinascita del neofascismo in Europa, anche in riferimento alla parata che si è svolta a Roma il 7 gennaio". Prima di tutto, ha dichiarato Procaccini, "non e' stata una parata, ma una commemorazione funebre. La stessa che si svolge da oltre 40 anni, ogni 7 di gennaio. La stessa in cui, oltre all'omaggio composto di cittadini e istituzioni, purtroppo, alcuni militanti dell'estrema destra sono soliti fare il saluto romano, ma che nel corso degli anni sono divenuti via via sempre più esigui", ha precisato. (segue) (Beb)