Acca Larentia: Picierno (Pd), mai più adunate del genere e squadrismo nero

- A cento anni dall'omicidio di Giacomo Matteotti, adunate come quelle di Acca Larenzia non devono più verificarsi. Lo ha dichiarato la vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno (Pd), nel corso della Plenaria di Strasburgo, nel dibattito su Acca Larentia e la rinascita dei neofascismi. "30 maggio, un deputato socialista denuncia le violenze fasciste nelle quali si erano tenute le elezioni politiche. 10 giugno, lo stesso deputato socialista sarà rapito e ucciso da una squadraccia fascista, agli ordini di Mussolini. 16 agosto, il suo corpo sarà trovato, straziato cadavere, nelle campagne romane. Era il 1924, e il suo nome era Giacomo Matteotti. Vorrei che quest'aula non dimenticasse questo nome e queste date. Perché quest'anno saranno trascorsi 100 anni da questo omicidio fascista che tolse la vita a un uomo ma non riuscì a uccidere quelle idee che sono le stesse che ci consentono di stare qui oggi e che ci impongono di dire mai più". "Mai più adunate come quelle di Acca Larentia, ma più squadrismo vestito di nero, mai più saluto romano. Perché, Onorevole Procaccini dove c'è fascismo che manifesta c'è sempre un fascismo di sostanza. Non permetteremo che libertà e democrazia siano calpestate ancora. Viva l'Europa Anti-fascista!", ha concluso Picierno. (Beb)