Governo: Cdm esamina otto leggi regionali, non ne impugna nessuna

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 16 gennaio, alle ore 18.22 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato otto leggi regionali e ha quindi deliberato di non impugnare: la legge della Regione Lombardia n. 4 del 14/11/2023, “Legge di revisione normativa ordinamentale 2023”; la legge della Regione Lombardia n. 5 del 14/11/2023, recante “Incorporazione del comune di Albaredo Arnaboldi nel comune di Campospinoso, in provincia di Pavia”; la legge della Regione Toscana n. 41 del 14/11/2023, recante “Istituzione del registro degli impianti protesici mammari. Sostituzione dell’articolo 20 ter della l.r. 40/2005”; la legge della Regione Lazio n. 19 del 16/11/2023, recante “Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani)”; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 20 del 31/10/2023, recante “Disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. Modificazioni alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)”; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 21 del 14/11/2023, recante “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2023, n. 12”; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 22 del 14/11/2023, recante “Nuove disposizioni per il reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta”; la legge della Regione Umbria n. 16 del 17/11/2023, recante “Variazione al Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025, ai sensi dell’articolo 41, comma 1 della l.r. n. 13/2000”. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.(Rin)