© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il mio obiettivo, in questo che è anche un anno elettorale, non è avere un punto in più del Pd, con il quale non si dimostra nulla, ma avere un progetto e una traiettoria politica, capire se ci stiamo andando bene, se stiamo lavorando con lealtà e sincerità”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ad “Avanti Popolo”, su Rai Tre. (Rin)