Autonomia: Conte, la contrasteremo in tutti i modi, governo svende il Sud

- L’autonomia differenziata “la contrasteremo in tutti i modi”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ad “Avanti Popolo”, su Rai Tre. “È chiaro – ha aggiunto – che Fratelli d’Italia sta assecondando un progetto così scellerato per tener buona la Lega e Salvini”. Il governo, ha sottolineato Conte, “sta svendendo il Sud e questo è gravissimo. La coesione e l’unità nazionale sono la leva più forte per crescere bene, insieme, armonicamente”. “Già dopo un anno di governo, al Sud sono stati sottratti 13,5 miliardi. Anziché cercare di investire dove c’è più bisogno, lasciamo che le Regioni del Sud rallentino ancor di più con l’illusione che il Nord possa correre ancora di più? L’unico risultato sarebbe la secessione, ma, se questa è l’idea, allora lo dicessero chiaramente”, ha concluso. (Rin)