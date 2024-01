Governo: Cdm, parere favorevole a ipotesi Ccnl comparto Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 16 gennaio, alle ore 18.22 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ha deliberato di autorizzare il ministro per la Pubblica amministrazione ad esprimere il parere favorevole del governo in relazione all’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto Sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, triennio 2019-2021, sottoscritta il 19 luglio 2023 dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e dalle Confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. (Rin)