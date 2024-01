Usa-Iraq: Sullivan incontra premier del Kurdistan, focus su ripresa esportazioni da Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha incontrato il primo ministro del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, a margine del Forum economico mondiale a Davos, in Svizzera. Lo riferisce la Casa Bianca. Sullivan ha condannato “fermamente” i recenti attacchi missilistici iraniani nella città di Erbil, offrendo le condoglianze delle autorità statunitensi alle famiglie delle vittime. Le parti hanno anche discusso la necessità di riprendere le esportazioni di petrolio e mantenere i flussi finanziari dall’Iraq alla regione del Kurdistan, a tutela della stabilità regionale. (Was)