Francia: Macron su polemiche ministra Istruzione, decidere dove mandare i figli a scuola è scelta privata

- Decidere dove mandare i figli a scuola é una "scelta privata". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron , commentando le polemiche emerse in questi ultimi giorni sulla ministra dell'Istruzione Amelie Oudea-Castera, criticata per avere due figli iscritti in un istituto privato e cattolico di Parigi. "Non bisogna giudicare le persone, fare dei processi su questo", ha detto il presidente. Secondo Macron, è necessario "impegnare tutti sulle stesse esigenze".(Frp)