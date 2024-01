Governo: Calenda, non giusto che Meloni sia chiamata a rispondere delle azioni del padre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- “Non credo sia giusto né decoroso che Giorgia Meloni sia chiamata a rispondere delle azioni del padre che non vede da 35 anni”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di “diMartedì”, su La7. “Non commento una notizia che non ha rilevanza politica e che credo sia un dramma per Giorgia Meloni”, ha aggiunto. (Rin)