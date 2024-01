Francia: Macron, dieci operazioni antidroga a settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia si terranno presto dieci operazioni antidroga a settimana in tutte le città per ristabilire l'ordine. Lo ha detto il presidente Francia Emmanuel Macron durante una conferenza stampa. "Aumenteremo il ritmo dalla prossima settimana", ha detto il capo dello Stato. Macron ha poi evocato la lotta contro l'Islam radicale, evocando la recente misura che ha messo fine all'arrivo in Francia degli "imam distaccati", espressione utilizzata per indicare i predicatori inviati da altri Paesi. Sempre sul tema della sicurezza, Macron ha annunciato un "raddoppio" dei poliziotti nelle strade. (Frp)