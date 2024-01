Italia-India: ambasciatrice Malhotra, “slancio senza precedenti” nelle relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più informazione sull’India in Italia, più eventi imprenditoriali, una liberalizzazione del regime dei visti per i viaggi d’affari: sono alcune delle direzioni di lavoro indicate dall’ambasciatrice dell’India in Italia, Neena Malhotra, per dare ulteriore impulso alle relazioni bilaterali, che stanno vivendo uno “slancio senza precedenti”. Parlando a un evento della Camera di commercio indiana (Icc) in Italia ospitato oggi a Roma dall’ambasciata, Malhotra ha ricordato i progressi registrati l’anno scorso, con l’accordo di partnership strategica, l’intenso scambio di visite e la cooperazione con altri partner. L’ambasciatrice, inoltre, ha citato la crescita del commercio, che ha raggiunto il record di 15 miliardi di dollari, e i contatti tra i popoli, sottolineando che l’Italia ospita “la seconda diaspora indiana”, una comunità di oltre 200 mila persone. (segue) (Res)