Acca Larentia: Beghin (M5S), Meloni c'era nel 2008, oggi non prende distanze

- Da una parte chi condanna i Fatti di Acca Larentia, dall'altra la destra che minimizza o sta in silenzio. Lo ha dichiarato Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, nel corso della Plenaria di Strasburgo, nel dibattito sulla rinascita dei neofascismi e sui fatti di Acca Larentia. "Il dibattito di oggi al Parlamento europeo mostra chiaramente le due diverse concezioni di Europa che si scontreranno alle prossime elezioni europee. Da una parte c'è chi condanna con forza, come stiamo facendo noi del Movimento 5 Stelle e la stragrande maggioranza degli europarlamentari, i saluti fascisti in Italia e le pericolose idee sulla deportazione di cittadini che si diffondono in Germania. Dall'altra c'è la destra che minimizza e sta in silenzio", ha detto. "Sono passati nove giorni dalla commemorazione di Acca Larentia e ancora non sappiamo cosa pensi di quei saluti fascisti la presidente del Consiglio italiano. Lei, che in passato twittava su tutto, oggi non trova il tempo per prendere le distanze da quei fanatici", ha aggiunto Beghin. "Giorgia Meloni nel 2008 da ministro del governo Berlusconi partecipò a quella commemorazione. E anche se non faceva il saluto romano, sfilava davanti a croci celtiche accompagnata da personaggi del mondo neofascista", ha poi continuato. "Lo ricordiamo soprattutto alle nuove generazioni: il fascismo porta guerra, odio, discriminazione, esclusione sociale. È questo il futuro che vogliamo per la nostra Unione europea? Io spero proprio di no, perché per essere europeisti bisogna essere anche antifascisti", ha concluso l'europarlamentare dei 5 Stelle. (Beb)