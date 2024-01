Italia-India: Terzi, “salto di qualità” in settori cruciali e convergenza su “sfide comuni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India non è solo un mercato ma un partner e la cooperazione con l’India non è solo un’opportunità ma una necessità. Lo ha detto il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata (Fratelli d’Italia), presidente della commissione Politiche dell’Unione europea del Senato e del Gruppo di amicizia parlamentare Italia-India, intervenendo oggi a Roma, all’ambasciata indiana, a un evento della Camera di commercio indiana (Icc) in Italia. Terzi, ricordando le due visite a Nuova Delhi compiute l’anno scorso dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha sottolineato il “salto di qualità” nelle relazioni bilaterali, che si stanno rafforzando in settori cruciali quali la difesa, lo spazio, la sicurezza informatica, la scienza e la ricerca. (segue) (Res)