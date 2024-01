Italia-India: Terzi, “salto di qualità” in settori cruciali e convergenza su “sfide comuni” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimendo preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente, il senatore ha osservato che “la distanza geografica tra il Mediterraneo e l’Indo-Pacifico è inferiore a quanto si possa immaginare” e che ci sono molte possibilità di cooperazione tra l’Italia e l’India. In particolare, ha fatto presente Terzi, “Nuova Delhi è sempre più un punto di riferimento per il Sud del mondo” e la presidenza italiana del G7, quest’anno, può lavorare, sotto vari aspetti, in continuità con la presidenza indiana del G20 dell’anno scorso per affrontare “sfide comuni”. (Res)