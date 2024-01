Gaza: consigliere Usa Sullivan incontra premier del Qatar, focus su ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha incontrato il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a margine del Forum economico mondiale a Davos, in Svizzera. Lo riferisce la Casa Bianca. Le parti hanno fatto il punto sul lavoro per un accordo che consenta la liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas, oltre alla necessità di garantire assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. (Was)