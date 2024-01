M5s: Conte, io non necessariamente capitano del “campo giusto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non aspiro necessariamente a essere capitano” del “campo giusto” con le altre forze di opposizione, “ma voglio dare un grande contributo a questa squadra”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ad “Avanti Popolo”, su Rai Tre. “Elly Schlein "potrebbe giocare sulla fascia sinistra, Nicola Fratoianni lo metterei come metronomo di centrocampo, essendo una persona molto equilibrata", ha proseguito. Matteo Renzi e Carlo Calenda, invece, “li metterei in tribuna, paganti", ha concluso Conte in una battuta. (Rin)