Acca Larentia: Danti (Iv), da Meloni silenzio assordante, filo con mondo neofascista non è stato reciso

- Le immagini di questi giorni in Italia "hanno riportato alla mente tristi ricordi del secolo scorso. Triste come il silenzio di Giorgia Meloni a riguardo". Lo ha dichiarato Nicola Danti, europarlamentare di Italia Viva, nel suo intervento alla Plenaria di Strasburgo nel dibattito sui fatti di Acca Larentia e la rinascita dei neofascismi. "Come in altri Paesi, anche in Italia c'è sempre stata una piccola minoranza di nostalgici del fascismo. A differenza di altre forze politiche di opposizione, in Italia noi non abbiamo mai usato usato l'allarme sul ritorno al fascismo per contrastare la premier. A preoccuparci è piuttosto l'incapacità di governare, come palesato dall'ultima legge di bilancio e da scelte irresponsabili come sul Mes. Eppure, davanti ai fatti di Acca Larentia, ci saremmo aspettati una parola dal capo del governo, da qualche esponente del suo partito o della sua famiglia, che spesso coincidono. Abbiamo invece sentito solo un silenzio assordante o blande giustificazioni", ha poi aggiunto. "Cari colleghi, è chiaro, il filo che lega ancora Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia al mondo neofascista non è ancora stato reciso, e la fiamma tricolore nel proprio simbolo elettorale ne è la dimostrazione. Ciò rappresenta un problema per l'Italia, per l'Europa, e per chi in questo Parlamento pensa di poter costruire maggioranza con tali forze politiche", ha concluso Danti. (Beb)