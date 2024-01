Acca Larentia: Gozi (Renew), a opportunismo c'è un limite, da Meloni silenzio complice e pericoloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un capo di governo ha responsabilità e oneri diversi da un capo politico. Lo ha dichiarato Sandro Gozi, europarlamentare di Renew, nel suo intervento in Plenaria a Strasburgo nel dibattito sui fatti di Acca Larentia e la rinascita dei neofascismi. "È quello che a molti anche stasera, a partire da Giorgia Meloni, sembra sfuggire, anche nel caso dei saluti fascisti di Acca Larentia. Siamo tutti d'accordo di condannare la violenza negli anni '70 contro giovani ragazzi, di estrema sinistra, come di estrema destra. E non ci interessa cosa Giorgia Meloni ha detto e fatto come leader di Fratelli d'Italia dieci, cinque o due anni fa. A noi interessa e preoccupa moltissimo invece che la presidente del Consiglio di un grande Paese europeo come l'Italia, fondatore dell'Ue e presidente di turno del G7 nel 2024, non trovi le parole per interpretare il sentimento dell'opinione pubblica, più ampia del suo elettorato, e che non trovi le parole per difendere con forza i valori di libertà sui quali la nostra Unione si basa", ha detto Gozi. "Anche all'opportunismo c'è un limite, e questa volta è stato ampiamente superato. Noi ci batteremo sempre contro gli estremisti di destra e contro questo silenzio complice e pericoloso", ha poi concluso. (Beb)