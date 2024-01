Medio Oriente: Macron, ci battiamo per dare Stato a palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di battersi per dare una "vera risposta all'aspirazione legittima del popolo palestinese nell'avere uno Stato". "Non voglio che quello che succede (in Medio Oriente) comprometta una soluzione politica", ha detto Macron durante una conferenza stampa. Il capo dello Stato ha poi parlato di un "rischio" per la sicurezza di Israele nel caso in cui il conflitto in corso contro il movimento islamista palestinese Hamas dovesse continuare nel tempo. (Frp)