Mar Rosso: Usa inseriranno di nuovo gli Houthi nella lista dei terroristi globali

- L'amministrazione Biden si sta preparando ad annunciare il reinserimento delle milizie yemenite filoiraniane Houthi nella lista dei terroristi globali specialmente designati. Lo scrive il “Washington Post”, citando funzionari statunitensi rimasti anonimi. La decisione sarebbe stata presa alla luce dei recenti attacchi dei ribelli contro le navi commerciali nel Mar Rosso, in risposta alle operazioni militari che Israele ha lanciato nella Striscia di Gaza dopo l’attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre scorso. Secondo le fonti, il governo federale annuncerà ufficialmente la decisione nella giornata di domani. Gli Houthi sono stati già rimossi una volta dalla lista a febbraio del 2021, nel tentativo di stabilizzare la situazione in Yemen e garantire la fornitura di aiuti umanitari alla popolazione civile. L’inserimento del gruppo nella lista è stato deciso per la prima volta dall’amministrazione Trump. Secondo le fonti, la nuova misura non includerà sanzioni alle entità che forniscono “sostegno materiale” agli Houthi (una dicitura che avrebbe creato problemi all’approvazione di nuovi aiuti umanitari allo Yemen), e nemmeno restrizioni a viaggiare nel Paese. (Was)