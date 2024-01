Usa: elezioni 2024, “Abc” cancella dibattito di giovedì con i candidati repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente statunitense “Abc” ha annunciato di avere cancellato il dibattito di giovedì tra i candidati repubblicani ancora in corsa per la Casa Bianca in vista delle elezioni di novembre, dopo che l’ex ambasciatrice Nikki Haley ha dichiarato che da ora in avanti parteciperà solo agli eventi che includeranno l’ex presidente Donald Trump o il presidente Joe Biden. La cancellazione del dibattito, che avrebbe dovuto avere luogo al Saint Anselm College di Manchester, in New Hampshire, all’indomani dei caucus repubblicani in Iowa, è stata confermata in una nota da un portavoce dell’emittente. “Il nostro intento era quello di ospitare un dibattito dopo i caucus in Iowa, e sapevamo che questo sarebbe stato possibile in base ai risultati e alla volontà dei candidati”, ha detto. (Was)