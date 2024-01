© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si recherà presso il Ponte dell'Industria per una visita al cantiere.Roma, Ponte dell'Industria – accesso da via Antonio Pacinotti (ore 12)- L'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini visita il cantiere di Ponte dell'Industria. Partecipano al sopralluogo i presidenti dei Municipi VIII e XI Amedeo Ciaccheri e Gianluca Lanzi.Roma, Ponte dell'Industria – accesso da via Antonio Pacinotti (ore 12) (segue) (Rer)