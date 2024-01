Governo: Cdm ratifica accordi per sviluppo relazioni Ue con Thailandia e Malaysia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due accordi hanno la finalità di sviluppare relazioni più strutturate e con una prospettiva strategica tra l’Unione Europea e, rispettivamente, la Thailandia e la Malaysia. Si rafforza la collaborazione in un’ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l’ambiente, l’energia, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l’occupazione e gli affari sociali, l’istruzione, l’agricoltura e la cultura. Inoltre, le parti ribadiscono l’impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L’Accordo con la Thailandia stabilisce altresì la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali. L’intesa con la Malaysia comprende anche un’importante sezione sulla cooperazione commerciale, che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull’Accordo di libero scambio. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. (Rin)