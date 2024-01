Acca Larentia: Johansson, crescita neofascismo è problema europeo, democrazia va protetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli episodi legati alla rinascita dei neofascismi stanno crescendo. "È dimostrato che attraverso la comunicazione online, gli inviti e le presenze, la partecipazione di nuovi gruppi fascisti sta crescendo tra i confini degli Stati membri". Lo ha dichiarato la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, intervenendo alla Plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo nel dibattito sulla lotta contro la rinascita del neo fascismo e i fatti di Acca Larentia. "Questi incidenti sono singolarmente preoccupanti per la loro portata, ma lo sono anche per le loro connessioni. L'europeizzazione delle forze anti-democratiche rende l'aumento degli incidenti neofascisti un problema europeo", ha poi aggiunto. "Dobbiamo fare di più per proteggere la democrazia. Nel giugno di quest'anno, milioni di europei voteranno alle elezioni del Parlamento europeo. Non c'è celebrazione più grande di un sistema liberaldemocratico ed europeo. Ma dobbiamo assicurarci che chi vota lo faccia sulla base dell'informazione e non della disinformazione, perché la disinformazione sta diventando la corsia preferenziale del fascismo", ha spiegato Johansson. "Il nostro compito è affrontare" le frustrazioni nate negli ultimi anni "con politiche ben ponderate e di assicurarci che non vengano sfruttate, coltivate e amplificate, infine distorte e utilizzate come arma per creare divisioni nelle nostre società. È qui che si intersecano il rischio di neo-fascismo e la realtà delle interferenze straniere. Dobbiamo agire in fretta quando vediamo una minaccia familiare, anche se indossa una nuova maschera. La riconosciamo quando la vediamo. E ci dobbiamo opporre", ha concluso. (Beb)