Governo: Cdm approva regolamento Statuto Agenzia italiana gioventù

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 16 gennaio, alle ore 18.22 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, ha approvato, in esame definitivo, il regolamento concernente l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha convenuto di rinviare a una successiva riunione l’esame dello schema di decreto-legge recante disposizioni per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. (Rin)