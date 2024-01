Governo: Cdm delibera su nomine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 16 gennaio, alle ore 18.22 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ha approvato su proposta del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, l’avvio della procedura per la nomina dell’avv. Livio Proietti a Presidente dell’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e l’avvio della procedura per la nomina del prof. Andrea Rocchi a Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Crea; su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione alla dottoressa Maria Teresa Di Matteo, dirigente di prima fascia dei ruoli del ministero; il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative al cons. Calogero Mauceri, dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale collocamento in posizione di comando presso il suddetto ministero; il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto al dottor Enrico Maria Pujia, dirigente di prima fascia dei ruoli del ministero; il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione al dottor Lorenzo Quinzi, dei ruoli del ministero dell’Economia e delle finanze, con contestuale collocamento in posizione di comando; su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il conferimento dell’incarico di Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici all’ing. Massimo Sessa, dirigente generale tecnico dei ruoli del ministero. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. (Rin)