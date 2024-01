Acca Larentia: Procaccini (FdI), sinistra preferisce ristorante a dibattito in Parlamento, a Roma era commemorazione funebre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già, perché in questi oltre 40 anni al governo dell'Italia si sono succeduti partiti di ogni colore politico. Primi ministri come Draghi e Conte, Craxi e Andreotti, Prodi e D'Alema. Ma la commemorazione di Acca Larentia è rimasta sempre uguale a se stessa. Solo il numero delle persone che fanno il saluto romano è cambiato. Oggi sono alcune decine, mentre in passato erano alcune migliaia", ha continuato l'europarlamentare di FdI. "E quel saluto, così anacronistico, per certi versi anche grottesco, non ha neanche mai avuto il significato politico dell'apologia del regime fascista. Tanto è vero che quasi mai la magistratura vi ha ravvisato un reato, considerandolo per ciò che davvero è: un gesto funebre. Un gesto piccolo, all'interno di una tragedia troppo grande per essere dimenticata: quella di giovani ragazzi innocenti, massacrati dal terrorismo comunista. Avremmo preferito parlare delle vittime del terrorismo politico in quest'aula. Tutte le vittime, di qualunque partito esse siano. Non è stato possibile, perché il Partito Democratico italiano e i diversi gruppi della sinistra europea lo hanno impedito, anche ieri. Evidentemente possono disertare questo dibattito per andare a cena, ma non sono ancora sazi di odio politico. Buon appetito, noi continueremo a nutrirci di rispetto per le idee altrui e di amore per il nostro popolo", ha concluso Procaccini. (Beb)