Italia-India: Camera di commercio indiana, opportunità economiche in crescita

- L’Italia e l’India sono due “superpotenze culturali” e due economie fondate sulle piccole e medie imprese la cui cooperazione ha grandi potenzialità di sviluppo. Così Vas Shenoy, rappresentante capo della Camera di commercio indiana (Icc) in Italia, ha sintetizzato il clima di crescente fiducia nella crescita dei rapporti economici e commerciali bilaterali nel suo intervento all’evento “India e Italia: orizzonti e opportunità economiche”, organizzato dall’Icc e ospitato oggi a Roma dall’ambasciata indiana. Oltre a Shenoy, nominato il mese scorso dalla più antica camera di commercio indiana, che ritiene l’Italia un Paese strategico, è intervenuto con un videomessaggio da Davos, in Svizzera, dove si trova per il Forum economico mondiale (Wef), il presidente dell’Icc, Ameya Prabhu. Tra i prossimi appuntamenti di interesse per l’industria italiana sono stati annunciati Bharat Mobility, il salone della mobilità che si terrà a Nuova Delhi dal primo al 3 febbraio, e Bharat Tex, dedicato invece al settore tessile, in programma sempre nella capitale indiana dal 26 al 29 febbraio. Alla serata hanno portato le loro testimonianze alcuni imprenditori e dirigenti aziendali che già conoscono bene il mercato indiano, come Stefano Messina, presidente del Gruppo Messina, che opera nella navigazione, e Giuseppe Bonollo, vicepresidente vendite e marketing di Pininfarina, celebre nome del design dell’auto. (segue) (Res)