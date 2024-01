Italia-India: Camera di commercio indiana, opportunità economiche in crescita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata (Fratelli d’Italia), presidente della commissione Politiche dell’Unione europea del Senato e del Gruppo di amicizia parlamentare Italia-India, ha sottolineato il “salto di qualità” nelle relazioni bilaterali, che si stanno rafforzando in settori cruciali quali la difesa, lo spazio, la sicurezza informatica, la scienza e la ricerca, la sanità. Terzi ha evidenziato anche i collegamenti tra il Mediterraneo e l’Indo-Pacifico e la necessità di cooperare con l’India, che “è sempre più un punto di riferimento per il Sud del mondo”, per affrontare le “sfide comuni”. (Res)