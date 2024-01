Usa-Iraq: Sullivan incontra premier Al Sudani e lo invita a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha incontrato il primo ministro iracheno, Mohammed Shia Al Sudani, a margine del Forum economico mondiale a Davos, in Svizzera. Lo riferisce la Casa Bianca. Le parti hanno discusso i recenti attacchi missilistici iraniani a Erbil, sottolineando la necessità di mantenere un adeguato livello di cooperazione bilaterale. Particolare attenzione è stata dedicata all’importanza di impedire nuovi attacchi contro il personale militare statunitense in Iraq e in Siria, rafforzando la collaborazione sul piano della difesa e della sicurezza. Sullivan ha anche invitato il premier a recarsi in visita a Washington, per incontrare il presidente Joe Biden alla Casa Bianca. (Was)