Ricerca: Corte conti, certificazione positiva ipotesi accordo interpretazione autentica su Ccnl enti 2002-2005

- Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 16 gennaio 2024, hanno esaminato l'ipotesi di accordo di interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 9, del Contratto collettivo nazionale di lavoro enti di ricerca e sperimentazione – quadriennio normativo 2002/2005 – primo biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006, sottoposto alla Corte dei conti il 21 dicembre scorso ai fini della certificazione dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, ai sensi dell'art. 47, comma 5, del Dlgs 165/2001, pervenendo alla sua positiva certificazione. Lo riferisce una nota della Corte dei conti. (Com)