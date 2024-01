Istruzione: Corte conti, certificazione positiva costi quantificati ipotesi Ccnl 2019-2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 16 gennaio 2024, hanno esaminato l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativa al personale del comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021, sottoposto alla Corte dei conti il 21 dicembre scorso ai fini della certificazione dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, ai sensi dell'art. 47, comma 5, del Dlgs 165/2001, pervenendo alla positiva certificazione pur con le osservazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione, in corso di stesura. Lo riferisce una nota della Corte dei conti. (Com)