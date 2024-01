Veneto: Gasparri (FI), bene sia stata bloccata scorciatoia verso eutanasia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Sono molto contento che in Veneto sia stata bloccata una scorciatoia verso l'eutanasia", dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. "Come aveva detto il coordinatore regionale di Forza Italia Tosi non era una materia che doveva essere affrontata a quel livello. Difendiamo la vita in tutte le sue fasi", conclude.(Rin)