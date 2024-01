Ex Ilva: Nevi, ottima decisione governo, recepisce proposte FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione del Cdm di accelerare sulla questione Acciaierie d'Italia va nella direzione auspicata da Forza Italia. Come abbiamo sempre detto serviva avviare la svolta rispetto alla gestione attuale e tutelare innanzitutto i lavoratori e le aziende dell'indotto che ci stanno molto a cuore", afferma in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia. "Senza fare questo non possiamo pensare di riavviare lo stabilimento siderurgico che deve assicurare la produzione di acciaio green nel rispetto di ambiente e salute", conclude.(Com)